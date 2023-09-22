Cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi? Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı..

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Cuma namazı hakkında merak edilen birçok soru vatandaşlar tarafından yanıt arıyor.

En çok merak edilen sorular arasında ise "Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için soruyu Din İşleri Yüksek Kurulu'na sordular.

Din İşleri Yüksek Kurulu bir çok kişi tarafından merak edilen bu soruya verdiği cevap ile vatandaşları bilgilendirdi.

İşte merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıt..

Soru

Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Cuma namazını terk edenlere yönelik tehditkâr ifadeler taşıyan hadisler, Cumanın önemini vurgulamak ve mazeretsiz terk edenlerin cezayı hak edeceklerini bildirmek amacını taşırlar. Bu hadislerden bir kısmında Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birtakım insanlar ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar yahut da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar.” (Müslim, Cum‘a, 40 [865]); “Her kim önemsemediği için üç Cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebû Dâvûd, Salât, 209 [1052]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 93 [1125]). Buna göre, özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkâr etmedikçe ve hafife almadıkça; cumayı üç kez terk etmekle nikâhı düşmez.