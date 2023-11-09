Cumartesi Anneleri nedir, kimlerdir, ne istiyorlar? Ali Yerlikaya "çözeceğiz" dedi 1995'ten bu güne kadar, her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan "Cumartesi Anneleri", İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gündemine geldi. Yerlikaya, "çözüm üreteceğiz" derken, Cumartesi Anneleri kimlerdir merak konusu oldu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumartesi Anneleri’yle ilgili konuştu.

Cumartesi Anneleri’nin mağdur olduğunu kabul eden Yerlikaya, “Cumartesi Anneleri ile ilgili biz iyi niyetliyiz, onlar da zaten mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabullerine aynı şeyi söylemişti. O zamanki sözünden hareketle bu olayı suhuletle, en güzel şekilde çözeceğiz” dedi.

Gündemin merak konusu olan "Cumartesi Anneler" nedir ve kimlerdir araştırılıyor.

1995 yılından beri eylem yapan Cumartesi anneleri ne istiyor sorusu trend konular arasında yer alıyor.

Peki, Cumartesi anneleri nedir? Cumartesi anneleri kimdir, ne demek? Cumartesi anneleri kimdir, ne istiyorlar? İşte bilgiler...

Cumartesi Anneleri kimlerdir

"Cumartesi Anneleri", Türkiye'de 1980'lerden bu yana insan hakları ihlalleri nedeniyle kaybedilen veya gözaltında kaybolan yakınlarını arayan ailelerin oluşturduğu bir sivil toplum örgütüdür.

Bu ailelerin çoğu, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında kaybedilen yakınlarına dair herhangi bir bilgi alamamış veya adalet arayışlarında engellere maruz kalmıştır.

Ne yapıyorlar

"Cumartesi Anneleri," adını İstanbul'da her Cumartesi Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelip kayıp yakınlarının akıbetini ve haklarını aramak için oturma eylemi yaparlar.

Ne istiyorlar

Cumartesi Anneleri'nin çabaları, kaybedilen kişilerin akıbetini araştırmak ve sorumluları adalet önüne çıkarmak için mücadele etmelerini içerir.

Cumartesi Anneleri, insan hakları ihlallerine karşı farkındalık yaratmak amacıyla uluslararası alanda seslerini duyurmaktadırlar.