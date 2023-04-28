Cumhur İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi ne zaman yapılacak? İstanbul mitingi nerede yapılacak? 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler öncesi Cumhurbaşkanı adayları mitinglerini sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın büyük İstanbul mitinginin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte mitingin tarihi ve yeri..

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için geri sayıma başladı. Seçime kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenleyeceği mitingin tarihi ve yeri belli oldu. Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar büyük İstanbul mitinginin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Cumhur İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi ne zaman yapılacak? İşte yanıtı.. İstanbul mitingi ne zaman ve nerede yapılacak? Cumhur İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi 7 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Miting İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.