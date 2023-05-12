Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan nereli, kaç yaşında? Sinan Oğan'ın kariyeri ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın biyografisine dair detaylar araştırma konusu oldu. Sinan Oğan kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu gibi konular merak ediliyor. İşte Sinan Oğan hakkında bilgiler...

100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanan Sinan Oğan, ATA İttifakı'ndan seçime giriyor.

Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın eğitim geçmişi ve hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor.

Çekik gözleri ile dikkat çeken Sinan Oğan'ın aslen nereli olduğu ve yaşı seçmenler tarafından araştırılıyor.

Sinan Oğan Türk stratejik araştırmacı, eski milletvekili ve siyasetçidir.

Uzun süredir siyasetle ilgilenen Oğan, aynı zamanda akademik bir eğitimcidir. MHP'den ihraç edilmesi olayıyla dikkat çekmiştir.

Peki, Sinan Oğan kimdir? ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi ve kariyeri...

Sinan Oğan nereli?

Sinan Oğan, Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğmuştur.

Sinan Oğan kaç yaşında?

1967 doğumlu olan Sinan Oğan, 2023 itibarıyla 55 yaşındadır.

Sinan Oğan'ın eğitimi ve kariyeri

Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır.

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir.

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile ödüllendirilmiştir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yapmıştır.

TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.

Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir.

"İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir.

Sinan Oğan'ın siyasi kariyeri

Sinan Oğan, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir.

26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Bunun ardından açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri dönmüştür.

10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edilmiştir.

2023 yılında ATA İttifakı'ndan cumhurbaşkanı adayı olmuştur.