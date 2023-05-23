Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremzede öğrencilere burs ne kadar, nasıl başvuru yapılır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında depremzede öğrencilere burs müjdesini verdi. Yapılan açıklamanın ardından bursun detayları merak ediliyor. Peki depremzede öğrencilere burs ne kadar, kaç TL? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem felaketi sonrası depremden etkilenen vatandaşlar için birçok yardım kampanyası düzenlendi.

Yapılan yardım kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında depremzede öğrencilerine müjdeli haberi duyurdu.

Depremzede öğrencilere burs desteği verileceğini duyurdu. Bursun detaylarını ise şu sözlerle açıkladı:

"Bunu ilk defa açıklıyorum. Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek."

Verilen müjdeli haberin ardından bursun detayları merak konusu oldu. Peki depremzede öğrencilere burs ne kadar, kaç TL? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Depremzede öğrencilere burs ne kadar, başvuru tarihleri açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında depremzede üniversite öğrencilerine bur verileceğini duyurdu. Ancak başvuru tarihleri ve burs miktarıyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Depremzede öğrencilere burs başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurarak bu imkanlardan yararlanabilecek." dedi.