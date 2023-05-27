Cumhurbaşkanı Erdoğan miting programı: İstanbul Beykoz mitingi saat kaçta ve nerede yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Esenler'de miting gerçekleştirdi. Finali bugün yapacağını belirten Erdoğan'ın bugünkü miting programı araştırılmaya başladı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Beykoz mitingi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak?

Türkiye yarın tekrardan sandık başına geçicek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura çok kısa bir zaman kaldı. Seçim haftasına girilmesiyle cumhurbaşkanı adaylarının mitingleri de gerçekleşmeye başlamıştı. Dün katıldığı canlı yayında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finali bugün yapacağını belirtti. Son mitinglerini İstanbul'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beykoz'da halkla buluşacak. Mitinge katılmak isteyen vatandaşlar mitingin nerede ve saat kaçta yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar... Cumhurbaşkanı Erdoğan Beykoz mitingi kaçta ve nerede? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün saat 17:00’de Esenler Dörtyol Meydanı’nda miting düzenledi. Son mitingini ise bugün Beykoz’da gerçekleştirecek. Beykoz'daki miting, bugün saat 15.00'te sahil etkinlik alanında düzenlenecek.