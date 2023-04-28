Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığı gastroenterit nedir? Gastroenterit neden olur, belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gastroenterit enfeksiyonundan kaynaklı hastalandığını duyurdu. Vatandaşlar bu hastalığın ne olduğunu merak ediyor. Peki Gastroenterit nedir, neden olur? Gastroenterit belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün katıldığı canlı yayın anında rahatsızlandı. Rahatsızlık sebebiyle yayın yarıda kesildi.

Kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Ama söz verdik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum'' açıklamasını yaptı.

Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle dünkü programlarını da iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastalığı merak ediliyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastalığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

''Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler"

Sağlık Bakanı’nın açıklamasının ardından gastroenterit enfeksiyonu merak konusu oldu. Peki gastroenterit nedir, neden olur? Gastroenterit belirtileri nelerdir?

Gastroenterit nedir?

Gastroenterit, mide üşütmesi ya da mide gribi olarak da tanımlanır. Sulu ishal ve krampa sebep olan bir mide-bağırsak enfeksiyonudur.

Gastroenterit belirtileri

· Sulu ishal

· Kramp

· Karın ağrısı

· Bulantı

· Kusma

· Ateş

Bazen iştah kaybı, mide rahatsızlığı, eklem ve baş ağrısı da görülebiliyor.

Gastroenterit neden olur?

Gastroenteritin en yaygın sebebi daha önceden enfekte olmuş bir kişiyle temas etmek ya da virüs bulaşmış besin ya da suyu yemek-içmektir. Eğer kişinin başka bir hastalığı yoksa çoğu zaman bu enfeksiyon bir iki günde kendiliğinden iyileşir. Ancak bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için viral gastroenterit (mide üşütmesi) büyük sorun oluşturabilir.