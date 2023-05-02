Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programı: Erdoğan bugün nerede? 2-3-4 Mayıs 2023... Seçime az bir süre kala liderlerin yoğun miting temposu da devam ediyor. Şehir şehir gezerek vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ve yarın nerede olacağı ise merak edildi. Peki, Erdoğan bugün nerede? 2-3-4 Mayıs 2023...

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine gidecek. Seçime az bir süre kala tüm yurtta heyecan ikiye katlanırken, liderlerin miting maratonu da devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu. İki liderin çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün nerede miting yapacak? İşte detaylar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programı 2 MAYIS Antalya – Kepez (Saat: 13.00) 3 MAYIS Rize (Saat: 14.30) 4 MAYIS Samsun (Saat bilgisi paylaşılmadı) Ordu (Saat bilgisi paylaşılmadı)