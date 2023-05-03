Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programı: Erdoğan hangi şehirlere gidecek? 11-12-13 Mayıs haftası Seçime az bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mitinglerde vatandaşlarla buluşan Erdoğan'ın seçime kadar nerede olacağı merak edildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programı: Erdoğan hangi şehirlere gidecek?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine gidecek.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, Millet İttfakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

İki lider, seçime az bir süre kala meydanları dolaşmaya ve mitinglerde de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bugün baba ocağı Rize'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise diğer miting tarihleri merak edilmeye başlandı.

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programı: Erdoğan hangi şehirlere gidecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programları

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta 10 ilde miting yapacak. Bu iller arasında Antalya, Konya, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun yer alırken 7 Mayıs'ta Büyük İstanbul Mitingi gerçekleştirilecek.

Son hafta ise Cumhurbaşkanı, İstanbul'un ilçelerine ağırlık verecek. 11-12-13 Mayıs'ta İstanbul ilçelerinde miting yapacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs'a kadar 25 ile daha giderek miting yapacak.

7 Mayıs'a kadar Ağrı, Antalya, Van, Sinop, Kırşehir, Erzincan gibi 13 şehirde miting yapacak. Son hafta ise, 12 şehirde miting yapacak. Kılıçdaroğlu, son mitingi ise 12 Mayıs'ta Samsun ve Ankara'da gerçekleştirecek.