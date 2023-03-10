Cumhurbaşkanı imzaladı! Seçime kaç gün kaldı? 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzaladı. Peki seçime kaç gün kaldı? İşte seçime kalan süre..

Türkiye seçim maratonuna girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklama ile seçim tarihini resmen ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum." dedi.

Bu açıklama sonrası vatandaşlar seçime kaç gün kaldı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Bilindiği üzere 2023 seçimleri öncesi Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet ittifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Peki 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerine kaç gün kaldı? İşte yanıtı..

Seçime kaç gün kaldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Buna göre seçimlerin yapılmasına 64 gün kaldı.