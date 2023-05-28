Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanması halinde balkon konuşmasını nerede yapacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde balkon konuşmasını yapacağı yer merak ediliyordu. Cumhurbaşkanının balkon konuşmasını yapacağı adres belli oldu.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği ikinci tur seçimleri için milyonlarca vatandaş sandığa giderek oy kullandı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı ikinci turda oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belli olacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde yapacağı balkon konuşmasının adresi merak uyandırdı. Daha önce kazandığı seçimlerin ardından balkon konuşmalarını Ankara'da bulunan AK Parti Genel Merkezi'nin balkonunda yapan Cumhurbaşkanı bu kez adres değişikliğine gidecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka seslenecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapılan seçimleri kazanması halinde balkon konuşmasını yapacağı yer belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı öğrenildi.