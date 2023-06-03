Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı mı? Yeni kabine listesinde kimler var?

28 Mayıs’ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, 13. kez cumhurbaşkanı oldu.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından vatandaşların gündeminde yeni kabine ve yeni bakanlar yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde 2 Haziran Cuma günü 28. Dönem milletvekilleri yemin etti.
Bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ise bugün TBMM’de yemin edecek. Bununla birlikte yeni kabine listesini açıklaması bekleniyor.
Vatandaşlar arama motorlarında “Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yeni kabine listesinde kimler yer alacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…
Cumhurbaşkanlığı kabinesi ne zaman açıklanacak?
Yeni kabinenin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. Ancak 3 Haziran Cumartesi akşamı açıklanması bekleniyor. Yeni kabine açıklandığında liste haberimizde yer alacaktır.