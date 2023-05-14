Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura nasıl kalır? Seçimin ikinci tura kalması için ne olması gerekiyor? Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur konusu gündeme geldi. Vatandaşlar hangi durumda ikinci tura gidileceğini merak ediyor. Peki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura nasıl kalır? Seçimin ikinci tura kalması için ne gerekiyor? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ediyor.

Saat 08:00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17:00'de sona erecek. Ardından sandıklar açılmaya başlayacak.

Milyonlarca vatandaş büyük seçimin sonuçlarını heyecanla beklerken, seçimin ikinci tura kalması gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ihtimaliyle birlikte vatandaşlar, arama motorlarında araştırma yapıyor. Ancak seçimin ilk turda bitme ihtimali de bulunuyor.

Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura nasıl kalır? Seçimin ikinci tura kalması için ne olması gerekiyor? İşte merak edilenler...

Hangi durumda seçim ikinci tura gider?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gerekir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur gerçekleşir ve salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Seçimlerin ikinci turu ne zaman yapılır?

İlk oylamada aday belirlenememesi halinde yapılacak olan ikinci tur, oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılır. Buna göre seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs 2023 Pazar günü bir seçim daha yapılacak.