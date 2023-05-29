Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı kaç? İşte 28 Mayıs geçersiz oy sayısı 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sona erdi. Tarihi seçimde katılım oranı da netleşti. Peki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda katılım oranı kaç? Kaç kişi oy kullanmadı? İşte 28 Mayıs geçersiz oy sayısı...

Dün itibarıyla Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçti. Recep Tayyip Erdoğan, Kema Kılıçdaroğlu karşısında bir kez daha zafer elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplamda yüzde 52,16 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,84 oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda 64 milyon 190 bin 651 seçmen arasından 55 milyon 833 bin 175 kişi oy kullanmıştı. İlk tur katılım oranının yüzde 86,98 olduğu belirtildi.

İkinci turun da tamamlanmasıyla birlikte katılım oranının nasıl şekillendiği, kaç kişinin oy kullandığı ve geçersiz oy sayısı merak ediliyor.

Peki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda katılım oranı kaç? Kaç kişi oy kullanmadı? 28 Mayıs'ta kaç oy geçersiz sayıldı? İşte detaylar...

Seçim ikinci turda kaç kişi oy kullandı?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 64 milyon 197 bin 416 seçmenden 53 milyon 841 bin 229 kişi oy kullandı. Oy kullanmayan kişilerin sayısı ise 10 milyon 356 bin 190 olarak belirtildi.

Geçersiz oy sayısı

Birinci turda geçersiz oy sayısı 1 milyon 37 bin 101 olurken, ikinci tur seçimlerindeki geçersiz oy sayısı da 683 bin 147 oldu.