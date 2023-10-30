Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hatıra parası basıldı! 5 TL madeni hatıra parası parası nasıl alınır? Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hatıra parası basıldı. Peki hatıra para nereden ve nasıl alınır? İşte detaylar..

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.Yılına özel hatıra para basıldı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılı için 5 TL Madeni Tedavül Hatıra parası basımı gerçekleştirmiştir.

29 Ekim 2023 Pazar günü tedavüle verilen 5 TL madeni hatıra oaralar bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basılmıştır.

Büyük bir hatıra değeri taşıyan bu madeni paraya sahip olmak isteyen vatandaşlar paranın özelliklerini ve nereden alınacağını araştırmaya başladı.

Peki hatıra 5 TL'lik madeni paranın özellikleri neler ve nereden temin edilebilir? İşte detaylar..

Tedavül hatıra paranın özellikleri

100. Yıl temalı 5 TL Tedavül Hatıra paranın iç göbeğinde 'Türkiye Yüzyılı' logosu kullanılmıştır. Logonun üzerinde '5' ibaresi, alt kısmında ise 'Türk Lirası' ibaresi bulunmaktadır. Dış halkada sekiz köşeli 'Selçuklu Yıldızı' motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Paranın ağırlığı 8,25 gram çapı ise 28,15 milimetredir.

Cumhuriyet 100. yıl hatıra parası nasıl alınır?

Basılan hatıra paralar, 30 Ekim 2023 Pazartesi gününden itibaren "https://emagaza.darphane.gov.tr/" sitesinden ya da İstanbul Beşiktaş'daki satış mağazasından temin edilebilir.

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