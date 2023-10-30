Cumhuriyet 100.yıl hatıra parası çıktı mı, nereden alınır? 100. yıl parası özellikleri Cumhuriyetimizin 100.yılı için hatıra olarak basılan beş lira madeni Türk lirasını almak isteyen vatandaşlar, "Cumhuriyet hatıra parası nereden alınır, kaç lira" merak ediyor. Peki, hatıra parası satışı başladı mı? Kaç TL? İşte detaylar...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı "5 Türk Lirası" hatıra parası, vatandaşların merak konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk Lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.

Hatıra parası almak isteyenler, "Cumhuriyet 100. yıl parası nereden alınır, ne kadar" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, 100. yıl hatıra parası nereden alınır? Cumhuriyet 100.yıl parası nasıl alınır, kaç lira? İşte detaylar...

Darphane'den alınıyor

Cumhuriyet hatırası paraları 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren E-Mağaza web sitesinden ya da Darphane ve DamgaMatbaası Genel Müdürlüğü Beşiktaş mağazasından temin edilebilir.

Hatıra parası özellikleri

100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı.

Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı.

Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı.

Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.