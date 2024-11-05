Cumhuriyet altını ile tam altın arasındaki fark nedir?

Hüseyin Topuz

Cumhuriyet altını ve tam altın, Türkiye'de altın yatırımcıları ve koleksiyoncuları arasında oldukça popüler iki altın türüdür.

Her iki altın türü de yüksek saflıkta ve değerli oldukları için tercih edilir, ancak aralarında bazı temel farklılıklar bulunmaktadır.

Cumhuriyet altını, Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi tarafından basılan ve resmi bir devlet altını olarak kabul edilen bir yatırım aracıdır. Üzerinde Atatürk'ün portresi ve çeşitli tarihsel figürler bulunur.

Tam altın ise daha geleneksel bir yapıya sahip olup, genellikle düğün ve özel günlerde takı olarak kullanılmaktadır.

Ağırlık, tasarım ve kullanım alanları açısından bu iki altın türü arasında belirgin farklar vardır.

İşte, Cumhuriyet altını ile tam altın arasındaki farklar...

Ağırlık ve Boyut

Cumhuriyet Altını: Genellikle 7.216 gram ağırlığında ve 22 ayar (91.6% saf altın) olarak üretilir. Cumhuriyet altını, ziynet ve ata altını olarak iki çeşide ayrılır. Ziynet altınları genellikle takı olarak kullanılırken, ata altınları daha çok yatırım amacıyla tercih edilir.

Tam Altın: Yaklaşık 7.016 gram ağırlığındadır ve yine 22 ayar (91.6% saf altın) olarak üretilir. Cumhuriyet altınına kıyasla biraz daha küçük ve hafiftir.

Tasarım ve Görünüm

Cumhuriyet Altını: Ön yüzünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi, arka yüzünde ise basım yılı ve ay yıldız sembolü bulunur.

Tam Altın: Ön yüzünde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde kullanılan Tuğra (Osmanlı padişahının imzası) ve arka yüzünde basım yılı yer alır.

Kullanım Alanı

Cumhuriyet Altını: Genellikle yatırım amaçlı tercih edilir. Bankalar, kuyumcular ve darphaneler tarafından satışı yapılır.

Tam Altın: Daha çok düğünlerde, nişanlarda ve özel günlerde hediye olarak kullanılır. Aynı zamanda yatırım amacıyla da alınabilir. Likidite ve

Piyasa Değeri

Cumhuriyet Altını: Piyasa değeri ve likiditesi yüksek olan bir altın türüdür. Kolayca alınıp satılabilir.

Tam Altın: Likiditesi ve piyasa değeri cumhuriyet altınına kıyasla biraz daha düşüktür, ancak yine de yaygın olarak alınıp satılır.

Özetle, Cumhuriyet altını ve tam altın arasındaki farklar, ağırlık, tasarım, kullanım alanı ve likidite gibi çeşitli faktörlere dayanır.

Hangi altın türünün tercih edileceği, kullanıcının amacına ve tercihlerine bağlı olarak değişir.