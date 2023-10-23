Cumhuriyet Bayramı 100. yıl etkinlikleri: 29 Ekim ücretsiz konserler listesi 2023
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Cumhuriyetimiz 100 yaşına giriyor...

Yurt genelinde gurur ve coşkuyla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 100.yılına özel birçok etkinliğe sahne olacak.

Başta İstanbul olmak üzere ünlü sanatçılar konser şöleni yaşatacak.

Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel düzenlenecek olan ücretsiz konserleri yeri ve saati araştırılıyor.

29 Ekim 2023 Pazar günü hangi etkinlikler var? Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler hangileri?

İşte 29 Ekim ücretsiz konserler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan etkinlikler...

29 Ekim 100. yıl kutlamaları

28 Ekim'de Melike Şahin, Gazapizm, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif İstanbul sahne alacak.

Bununla birlikte 29 Ekim'de ise Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat, Ersin Show müzikseverlerle birlikte 100. yıl coşkusu ile birlikte kutlayacak.

28-29 Ekim'de saat 12.30'da başlayacak olan ücretsiz etkinlikler ve konserlerle Cumhuriyet Bayramı'nı Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlanacaktır.

Cumhuriyet konserleri 2023

Manuş Baba

26 Ekim Perşembe

Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, Avcılar

Volkan Konak

27 Ekim Cuma

Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

Betül Demir

28 Ekim Cumartesi

Maçka Parkı, Şişli

Şevval Sam – Ozan Doğulu

28 Ekim Cumartesi

Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

Melike Şahin

29 Ekim Pazar

Maçka Parkı, Şişli

Burak Kut – Yonca Evcimik – Grup Vitamin – Mansur Ark

29 Ekim Pazar

Sarıyer Merkez

Sertab Erener

29 Ekim Pazar

Ataşehir Bulvarı

Pinhani

25 Ekim Çarşamba

Güney Yıldızı Stadyumu, Adana

Melek Mosso

26 Ekim Perşembe

Çiğli Balatçık Mahallesi Meydan Parkı, İzmir

Pusula

27 Ekim Cuma

Mumcular Meydanı, Muğla

Gülşen

27 Ekim Cuma

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir

Madrigal

27 Ekim Cuma

Adana, Ceyhan

Ümit Besen & Pamela

28 Ekim Cumartesi

Cumhuriyet Meydanı, Burdur

Moğollar

28 Ekim Cumartesi

Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir

İrem Derici

29 Ekim Pazar

Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa

Leman Sam

29 Ekim Pazar

Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya

Eypio

29 Ekim Pazar

Cumhuriyet Meydanı, Burdur

Fatma Turgut

29 Ekim Pazar

Bursa Belediyesi

Tan Taşçı

Konser

29 Ekim Pazar

Çankaya Anıtpark, Ankara

Ece Seçkin

29 Ekim Pazar

Bodrum Belediye Meydanı, Muğla

Köfn

29 Ekim Pazar

Tavas Belediyesi, Denizli