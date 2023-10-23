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Cumhuriyet Bayramı 100. yıl etkinlikleri: 29 Ekim ücretsiz konserler listesi 2023

Cumhuriyet Bayramı 100. yıl etkinlikleri: 29 Ekim ücretsiz konserler listesi 2023 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında birçok ilde ücretsiz konserler verilecek. Edis, Gülşen, Melike Şahin, Tan, İrem Derici gibi ünlü isimler, sahne alacak. Peki, 29 Ekim'de nerede, hangi konser var? İşte liste...