Cumhuriyet Bayramı 100. yıl etkinlikleri: 29 Ekim ücretsiz konserler listesi 2023

Cumhuriyetimiz 100 yaşına giriyor...
Yurt genelinde gurur ve coşkuyla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 100.yılına özel birçok etkinliğe sahne olacak.
Başta İstanbul olmak üzere ünlü sanatçılar konser şöleni yaşatacak.
Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel düzenlenecek olan ücretsiz konserleri yeri ve saati araştırılıyor.
29 Ekim 2023 Pazar günü hangi etkinlikler var? Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler hangileri?
İşte 29 Ekim ücretsiz konserler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan etkinlikler...
29 Ekim 100. yıl kutlamaları
28 Ekim'de Melike Şahin, Gazapizm, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif İstanbul sahne alacak.
Bununla birlikte 29 Ekim'de ise Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat, Ersin Show müzikseverlerle birlikte 100. yıl coşkusu ile birlikte kutlayacak.
28-29 Ekim'de saat 12.30'da başlayacak olan ücretsiz etkinlikler ve konserlerle Cumhuriyet Bayramı'nı Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlanacaktır.
Cumhuriyet konserleri 2023
Manuş Baba
26 Ekim Perşembe
Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, Avcılar
Volkan Konak
27 Ekim Cuma
Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe
Betül Demir
28 Ekim Cumartesi
Maçka Parkı, Şişli
Şevval Sam – Ozan Doğulu
28 Ekim Cumartesi
Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe
Melike Şahin
29 Ekim Pazar
Maçka Parkı, Şişli
Burak Kut – Yonca Evcimik – Grup Vitamin – Mansur Ark
29 Ekim Pazar
Sarıyer Merkez
Sertab Erener
29 Ekim Pazar
Ataşehir Bulvarı
Pinhani
25 Ekim Çarşamba
Güney Yıldızı Stadyumu, Adana
Melek Mosso
26 Ekim Perşembe
Çiğli Balatçık Mahallesi Meydan Parkı, İzmir
Pusula
27 Ekim Cuma
Mumcular Meydanı, Muğla
Gülşen
27 Ekim Cuma
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir
Madrigal
27 Ekim Cuma
Adana, Ceyhan
Ümit Besen & Pamela
28 Ekim Cumartesi
Cumhuriyet Meydanı, Burdur
Moğollar
28 Ekim Cumartesi
Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir
İrem Derici
29 Ekim Pazar
Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa
Leman Sam
29 Ekim Pazar
Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya
Eypio
29 Ekim Pazar
Cumhuriyet Meydanı, Burdur
Fatma Turgut
29 Ekim Pazar
Bursa Belediyesi
Tan Taşçı
Konser
29 Ekim Pazar
Çankaya Anıtpark, Ankara
Ece Seçkin
29 Ekim Pazar
Bodrum Belediye Meydanı, Muğla
Köfn
29 Ekim Pazar
Tavas Belediyesi, Denizli