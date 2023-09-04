Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi iddiası: Emeklilere 5 bin TL ikramiye yatacak mı? Sosyal medyada yer alan bazı haberlere göre emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 5 bin TL ikramiye verileceği belirtildi. Peki, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi doğru mu? Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? İşte detaylar…

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Türkiye'deki milyonlarca emekli ve memur, yeni dönem maaş zamları hakkında bilgi arayışındayken, bazı haber kaynaklarında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre yaklaşık 17 milyon emekliye, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 5 bin TL'lik bir ikramiye verilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyileştirme müjdesini vermesi, emekliler arasında büyük bir umut ve sevinç kaynağı oldu.

Emekli maaşlarında iyileştirme heyecanla beklenirken, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin doğru olup olmadığı da merak edilen konular arasında.

Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı?

SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerine bir defaya mahsus 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı adı altında ikramiye verilmesi iddia edildi. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklama yapılması durumunda haberimizde yer vereceğiz.

Emekli ikramiyesi kimlere ödeniyor?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri