Cunda Adası nerede? Cunda Adası hangi ilimize bağlı? Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Cunda Adası hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Cunda Adası nerede? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cunda Adası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Cunda Adası Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan 4. büyük adasıdır. Cunda konumu gereği Batı Anadolu'da deniz yollarının kesişme noktasında bulunan bir adadır.

Cunda Adası doğal güzellikleri ve tarihi yapıları sebebiyle koruma altına alınmış ve 1976 yılında Ayvalık ve çevresindeki 17.900 hektarlık alan doğal ve tarihi sit alanı olarak kabul edilmiştir.

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Cunda Adası bugün alınan karar ile kesin korunacak hassas alan ilan edilmiştir.

Peki, Cunda Adası nerede? İşte Cunda Adası'nın bağlı olduğu il..

Cunda Adası nerede?

Cunda Adası veya diğer bilinen adıyla Alibey Adası, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.