Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir? Gusül abdesti olmadan oruç tutulur mu? Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte merak edilen soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevap..

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar hangi durumlarda orucun bozulup bozulmayacağı şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

Oruç hakkında en çok merak edilenler arasında gusül abdestsiz iken tutulan oruç geçerli midir sorusu yer alıyor.

Cünüp olan kişinin neleri yapmasında sakınca olduğu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaktadır.

Konu hakkında merak ettiklerini öğrenmek isteyen vatandaşlar bu konu hakkında Din İşleri Yüksek Kurulu'na bir soru yönelttiler.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan bu soru ve kurulun yanıtını sizler için derledik. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).