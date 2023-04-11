CVK Madencilik (CVKMD) halka arz sonuçları açıklandı! İşte CVK Madencilik halka arz detayları.. 6-7 Nisan tarihlerinde halka arz için talep toplayan CVK Madencilik'in halka arz sonuçları açıklandı. İşte CVK Maden halka arz detayları..

6-7 Nisan 2023 tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirilen CVK Madenciliğin halka arz sonuçları hakkında aramalar hız kazanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde halka arz için talep toplama işlemlerini gerçekleştiren CVK Madenciliğin halka arz sonuçları belli oldu.

CVKMD hisse koduyla borsada işlem görecek olan CVK Madenciliğin merakla beklenen halka arz sonuçları belli oldu.

CVK Madencilik halka arzının büyüklüğü 882 milyon TL olarak açıklanmıştı.

CVK Madencilik halka arzında, toplamda 1.4 milyon yatırımcıdan talep toplandı.

Halka arz fiyatı 105 TL olarak belirlenen CVK Madenciliğin 1,4 Milyon yeni hissedarına ortalama 4-5 lot dağıtılabildi.

CVKMD hisse kodu ile işlem görecek olan CVK Madencilik halka arzı,

- Sabit fiyat toplama yöntemi ile

- Bireysel yatırımcı ve şirket çalışanları için Eşit Dağıtım Yöntemi ile,

- Mevcut çıkarılmış sermayesinin 35 milyon TL olduğu,

- %20’lik halka arz oranı ile

- Toplam 8,4 milyon TL nominal tutarlı halka arz payı olarak,

- %70 bireysel yatırımcı, %5 şirket çalışanları olmak üzere, kalanı yurtiçi (%15) ve yurtdışı kurumsal firmalara (%10) olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

CVK Madencilik henüz borsada işlem görmeye başlamadı.