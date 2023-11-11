Daha bulan çıkmadı! Resimdeki 6 yüzü bulmak için sadece 11 saniyeniz var… Bu optik illüzyon testini sadece üstün zekalı olanlar çözebiliyor. Henüz belirtilen sürede çözen çıkmadı. Peki siz 11 saniyede 6 yüzü bulabilecek misiniz?

ensonhaber.com

Optik illüzyonlar, zihnimizi kandırmak amacıyla tasarlanmış görüntüler olarak biliniyor.

Ancak uzmanlar, bu tür illüzyonların sadece zeka testi olarak değil, aynı zamanda konsantrasyonu artırma, gözlem becerilerini geliştirme ve beynin işleyişini anlama amacına hizmet ettiğini belirtiyorlar.

Optik illüzyonların sadece görsel bir oyun olmanın ötesinde, zihinsel gelişimi destekleyen bir araç olarak da değerlendirilmesi, bu tür aktivitelerin popülerliğini artırıyor.

11 saniyede 6 yüzü bulun!

Ukraynalı ünlü ressam Oleg Shupleyak'ın eseri olan bu tabloda 6 adet yüz gizleniyor. Henüz bu 6 yüzü bulan kimse çıkmadı.

Şimdi siz inceleyin. Bakalım ne kadar dikkatlisiniz…

Eğer hala çözümü bulamayanlar varsa, aşağıdaki ipuçlarıyla optik illüzyonların perdesini aralayabilirler.

İşte bu tabloda gizlenen 6 yüz…