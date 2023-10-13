Damak çatlatan tarif! Tane tane dökülen irmik helvası nasıl yapılır! Bakın sırrı neymiş.. Tane tane dökülen lezzetli irmik helvası yapmak için gerekli püf noktalarını sizler için derledik. İşte damak çatlatan o tarif..

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Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan irmik helvası, hem kutlamalar hem de matemlerin tatlısı olarak bilinmektedir.

Genellikle cenazelerde dağıtılmasıyla sık sık dikkat çeken irmik helvasının yapımı sık sık araştırılıyor.

İrmik helvası yapmak kimilerine göre çok kolay olsada kimisi irmik helvasını tutturamamaktan yakınmaktadır.

İrmik helvası yaparken dikkat edilmesi gerek püf noktalarını sizler için derledik. Tarihi çok eski dönemlere uzanan irmik helvasını kıvamında yapmak ustalık gerektiriyor.

Ancak şimdi vereceğimiz püf noktalarına dikkat ederek irmik helvasını tam lezzetiyle yapabilir ve istediğiniz kıvamı elde edebilirsiniz.

İşte irmik helvası yapımı için gerekli olan malzemeler ve dikkat etmeniz gereken püf noktaları..

Gerekli malzemeler

İrmik helvası için gerekli olan malzemeler şu şekilde:

- 1,5 su bardağı kadar irmik

- 1,5 su bardağı kadar şeker

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 1,5 su bardağı su

- 1,5 su bardağı süt

Yapılışı

Gerekli malzemeleri hazırladıktan sonra şimdi yapım aşamasına geçiyoruz.

İlk olarak 3 yemek kaşığı tereyağını eritmeye başlayın. Eriyen tereyağının üzerine 1,5 su bardağı irmiği yavaş yavaş ilave ederek 20 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun.

İrmiği kavururken diğer yandan da su, süt ve şekeri kaynatarak şerbeti hazırlayın. Şerbet gerekli kıvama geldikten sonra iyice kavurmuş olduğumuz irmiğin üzerine henüz sıcakken dökün.

Şerbeti irmiğe döktükten sonra ocağınızı kısık ateşe alarak bir 10 dakika kadar daha karıştırarak kavurmaya işlemine devam edin. Ardından tencerenin üzerine bir kapak kapatarak helvayı dinlenmeye bırakın.