Danilo Şef'in Beyza’ya jesti şaşırttı! Tabağı görünce dayanamadı jesti sosyal medyayı salladı...

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni sezona başladığı günden bu yana gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Yaşanan gerilimlerle sık sık gündeme gelen yarışmada kıyasıya mücadele devam ederken dün akşam Danilo Şef'ten gelen jest seyirciyi şaşkına döndürdü.

Birbirinden başarılı ve iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada yaptığı tabaklarla öne çıkan isimlerden olan Beyza dün akşam yayınlanan bölümde yaptığı tabakla Danilo Şef'i heyecanlandırdı.

KAŞIĞA ÇOK YAKIN!

Yarışmadaki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiren Beyza Huri Aydın, sosyal medyada da adından söz ettiren yarışmacılar arasında yer alıyor.

Yaratıcı tabaklarıyla jüri üyelerini etkilemeyi başaran Beyza, geçen haftalarda yaptığı bir tabakla beğenileri toplamayı başarmış ancak kaşık almaktan kıl payı dönmüştü.

Her geçen gün iddialı tabaklar çıkarmaya devam eden Beyza, taşlık tabağıyla Danilo Zanna’yı mest etmeyi başardı.

DANİLO ZANNA’DAN BÜYÜK JEST!

Eleme potasına gitmemek için mücadele edenler arasında yer alan Beyza, taşlık tarifiyle Danilo Şef'i etkilemeyi başardı.

Tabaktan oldukça etkilenen Danilo Şef, Beyza'nın taşlıktan yaptığı ara sıcak tabağını esnaf lokantasında menüye koyacağını söyledi. "Bu üç sakadat arasında en zor pişirilen ürün seninki ama inan ki senin taşlık tereyağı gibi. Benim burada esnaf lokantası var. Bunu menüye koyacağım çünkü efsane bir şey. Sadece pişirme değil, oradaki sosun çok uyumlu. En başarılı tabak seninki." diyerek izleyiciyi şaşırtan jesti yaptı.