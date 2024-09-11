Dansıyla viral olmuştu! İşte Tiktok fenomeni Yasin Cengiz’in serveti Sosyal medyada göbeğini sallayarak dans etmesiyle tanınan Yasin Cengiz bakın ne kadar para kazanıyor. Serveti gündeme oturdu.

Haber Merkezi

Yasin Cengiz, sosyal medyada dansıyla adını duyurmuş bir fenomen.

Özellikle göbeğini sallayarak yaptığı danslarla tanınan Cengiz, TikTok’ta 16 milyon, Instagram’da ise 1,5 milyon takipçi kazanmış durumda.

Cengiz’in en dikkat çeken videolarından biri, “Türkiye’de ilk kürekte döner?” başlığıyla paylaştığı video oldu. Bu video, TikTok’ta 792 milyon, Instagram’da ise 119 milyon kez izlendi.

Toplamda 911 milyon izlenme sayısına ulaşan bu video, sosyal medyada dünya çapında büyük bir etki yarattı.

Peki, Yasin Cengiz’in mal varlığı ne durumda?

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Yasin Cengiz, sosyal medyadaki büyük başarısının yanı sıra ciddi bir servet edinmiş durumda.

Yaklaşık 1 milyon dolara yakın (32 milyon TL) bir mal varlığına sahip olan Cengiz’in kazancı, popülaritesi ve etkinliklerdeki yüksek talebinden kaynaklanıyor.

Sosyal medya fenomeninin, sahne aldığı organizasyonlarda her performans başına 100 bin dolar kazandığı iddia ediliyor.