Dardayken okuyana para yağar! Ebediyen fakirlik görmez... Maddi durumun iyileşmesi ve gelirin artması için edilecek dualar haberimizde...

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Zenginlik, bol rızık, refah ve gelirin yükselmesi için edilecek dualar, Müslümanlar tarafından araştırılmaktadır.

Müslümanın isteklerini Allah'ın huzuruna ulaştırması için gönülden ve samimi dua etmesi gerekir.

Ayet-i kerimede buyruldu:

“…Eğer şükrederseniz, size olan nîmetlerimi artırırım…” (İbrâhîm, 7)

“Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)

Yüce Allah'ın cömertliğine sığınarak zenginlik isteyenler nasıl dua edeceklerini öğrenmek istiyor.

Bereket kapılarını açan duaları sizler için derledik.

Zengin olmak için dua

"Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke."

Allah'ım! Bana helal rızık nasip et beni haramdan koru! Lütfunla beni kendinden başkasına muhtaç etme.

“Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn(sâlihîne).”

“Ey Rabbim! Beni; bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”

".Rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb(vehhâbu)."

“.Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.

Bereket duası

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

Enterzukanî helâlen tayyiben

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

Zenginlik için esmalar

"Ya Vehhab": Ey bolca hediyeler veren Vehhab." Bu esmayı çeken kişiler zengin olmanın yolunu açarlar.

"Ya eğna min külli ganiy.": "Ey zengin olan, ey bütün zenginlerin en zengini"

"Ya ecvedü min külli cevad": "Ey cömert olan, ey bütün cömertlerin en cömerti"

"Ya elfatü min külli latif": "Ey lütuf sahiplerinden daha lütufkar olan Latif"

"Ya ekremü min külli Kerim": "Ey ikram eden, ey ikram edenlerden daha Kerim"

" Ya erhamü min külli Rahim": "Ey en lütufkar ve merhametli olan, ey merhametlilerden daha Rahim"

"Ya ehabbu min külli Habib": "Ey sevgili olan, ey tüm sevgililerden daha sevgili Allah"