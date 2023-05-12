Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında deplasmanda Darüşşafaka'ya konuk olacak. İşte zorlu maçın detayları..

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Darüşşafaka ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Zorlu maçın detayları basketbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. 28 maçın geride kaldığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko iki maç eksikle 3. sırada yer alıyor.

Sarı lacivertliler Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 26 maçta 21 galibiyet 5 mağlubiyet aldı.

Darüşşafaka, Basketbol Süper Lig'inde ligde oynadığı 28 maçta 14 galibiyet 14 mağlubiyet alarak 6. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko ve Darüşafaka'nın ligin ilk yarısında oynadığı maçı Fenerbahçe Beko 95-82'lik skorla kazandı.

Basketbolseverler tarafından büyük bir heyecan ile beklenen maçın ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte maçın detayları..

Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı 13 Mayıs Cumartesi (yarın) günü saat 20:30'da oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.