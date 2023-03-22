Davulcu maaşı 2023: Ramazan davulcusu ne kadar kazanıyor? Ramazan gecelerinin olmazsa olmazı davulcular, sahur vakti mahalle mahalle dolaşacak. Merak edilen bir konu ise ne kadar kazandıkları oldu. Peki, Ramazan davulcusu maaşı ne kadar, kaç TL? İşte davulcu maaşı 2023!

22 Mart Çarşamba gecesi, oruç tutacak olan Müslümanlar sahura kalkacak. 30 gün boyunca sahur vaktinde mahalleler arasında davul sesleri dolaşacak. Ramazan davulu geleneği, yüzyıllardır sürdürülüyor. Davulla insanları uyandıran Ramazan davulcuları, bu gece yılın ilk mesaisine başlıyor. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul'da ramazanda 963 mahallede 3 bin 400 davulcunun görev alacağını söyledi. Muhtarlar olarak davulcuları eğitime tabi tuttuklarını ifade eden Aykut, “Eğitimden geçen davulculara mahallelerimizin 'ramazan davulcusu' diye görev kartı veriyoruz." dedi. Ramazan boyunca hünerlerini sergileyen, davulla maniler sergileyen davulcular, jüri ile seçiliyor. Bu kapsamda, Ramazan davulcusu maaşları gündem oldu. Ramazan davulcusu ne kadar kazanıyor? Ramazan davulcusu kaç lira maaş alıyor? gibi sorular merak ediliyor. Peki, Ramazan davulcusu maaşı ne kadar? İşte 2023 rakamları... Ramazan davulcusu maaşı 2023 Ramazan davulcuları, yönelik herhangi bir resmi maaş ödenmesi söz konusu değildir. Ramazan davulcusu çoğunlukla bahşiş sistemi üzerinden para kazanmaktadır. Ramazan aylarının ortasında ya da sonunda ramazan davulcusu, görev yaptığı mahallenin evlerinde kapı kapı gezerek bahşiş toplamaktadır. Dolayısıyla ramazan davulcusu maaşı verilen bahşiş miktarına göre değişkenlik göstermektedir.