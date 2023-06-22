Defne yaprağı suyuna 10 dakika oturursanız... İltihap önleyici özelliği ile nam salan defne yaprağı, suyu kaynatılarak alternatif şekillerde fayda sağlanabiliyor. Özellikle kadın hastalıkları için defne yaprağının suyuna oturmak, tedavi edici olabiliyor.

Defne yaprağının faydaları, say say bitmiyor...

Akdeniz ikliminde yetişen defne ağacının yaprakları alternatif tıpta kullanılıyor.

Laurus nobilis olarak bilinen defne yaprağı, bakır, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, selenyum ve manganez açısından son derece zengin olarak biliniyor.

Defne yaprağının, vücudu bakteriyel enfeksiyonlardan koruması, yaşlanmayı geciktirmesi ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırması gibi pek çok yararı bulunuyor.

Defne yaprağı; antioksidan, analjezik, antienflamatuar ve antikonvulsant özelliklere sahip. Bu nedenle krem, sabun ve şampuan gibi kişisel bakım ürünlerinin ham maddesi olarak kullanılıyor.

Defne yaprağını tüketmenin dışında ilginç bir kullanım yöntemi bulunuyor: Suyuna oturmak...

Faydaları şaşırtıcı

15-20 yaprağı bir litre suda kaynatır oturma banyosu şeklinde kullanırsanız hemoroid tedavisinde yardımcı olur.

10 dakika gibi bir sürede idrar yolu enfeksiyonları ve rahim hastalıklarını iyileştirici etki gösterir.

Aynı zamanda vajinal kaşıntı ve mantar gibi sorunlara da iyi gelir.