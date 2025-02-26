Değer düşüren KM açıklandı! Eğer bu eşiği geçtiyseniz...

Yağmur Uçar

Bir otomobil alırken en çok dikkat edilen faktörlerden biri, aracın kilometresi ve ne kadar süreyle kullanıldığıdır.

Çoğu sürücü, düşük kilometreli araçların daha uzun ömürlü ve değerli olduğunu düşünür. Ancak, aracın kilometresi arttıkça, değer kaybı da hızlanıyor.

Peki, bu kayıp ne zaman başlar? Kilometreyi geçtikçe otomobilin değeri nasıl etkilenir? Bu sınıra dikkat...

İLK DÜŞÜŞ 16 BİN'DE

Araçlar, ilk birkaç bin kilometrede çok fazla değer kaybı yaşamazlar. Bu, otomobilin henüz "yeni" olduğu ve pek çok alıcı için cazip olduğu dönemi işaret eder.

Ancak, 16.000 kilometreyi geçtiğinizde, araçta ilk büyük değer kaybı başlıyor.

Bu kilometre, birçok alıcı için aracın "eski" görünmeye başlaması ve sıfır araçla kıyaslandığında daha düşük değerli hale gelmesi anlamına geliyor.

Bu dönemde otomobil, genellikle yüzde 10-15 arasında değer kaybediyor.

REKOR KAYIP

Ancak asıl büyük düşüş, 96.000 kilometre civarında yaşanıyor. Araç, bu kilometreyi geçtikten sonra, genellikle ciddi bir değer kaybı yaşar.

Yapılan araştırmalara göre, 96.000 kilometrede araçların değeri ortalama olarak yüzde 64 oranında düşer.

Bu da demek oluyor ki, 96.000 kilometreyi geçmiş bir araç, sıfır fiyatının yalnızca üçte biri fiyatına satılabilir.