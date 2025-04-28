Değeri Eriyor! İkinci Elde Yüz Güldürmeyen Araçlar Belli Oldu

Haber Merkezi

Otomobil piyasasını yakından takip eden ABD merkezli araştırma şirketi iSeeCars, ikinci el araçlara ilişkin son çalışmasını yayımladı.

Yapılan araştırma, ikinci el otomobil sahiplerinin en büyük endişesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, bazı otomobil modelleri zaman içinde değerini büyük ölçüde korurken, bazıları ise kullanıcılarına ciddi maddi kayıplar yaşatıyor.

İkinci el pazarında yapılan alım-satımlarda araç değerinin korunması büyük önem taşırken, listeye giren bazı modeller sahiplerini büyük hayal kırıklığına uğratıyor.

İşte değer kaybı oranı yüksek olan otomobiller:

DEĞER KAYBI EN YÜKSEK ARAÇLAR

Jaguar I-PACE

BMW 7 Series

Tesla Model S

INFINITI QX80

Maserati Ghibli

BMW 5 Series

Nissan LEAF

Maserati Levante

Tesla Model X

Cadillac Escalade ESV

Land Rover Range Rover

Audi A8 L

BMW 5 Series

Audi Q7

INFINITI QX60

Cadillac Escalade

Audi A6

Land Rover Discovery

Mercedes-Benz S-Class

Audi A7

Tesla Model Y

Lincoln Navigator L

Porsche Taycan

Nissan Armada

Ford Expedition MAX