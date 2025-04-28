Değeri Eriyor! İkinci Elde Yüz Güldürmeyen Araçlar Belli Oldu

Otomobil piyasasını yakından takip eden ABD merkezli araştırma şirketi iSeeCars, ikinci el araçlara ilişkin son çalışmasını yayımladı.
Yapılan araştırma, ikinci el otomobil sahiplerinin en büyük endişesini bir kez daha gözler önüne serdi.
Araştırmaya göre, bazı otomobil modelleri zaman içinde değerini büyük ölçüde korurken, bazıları ise kullanıcılarına ciddi maddi kayıplar yaşatıyor.
İkinci el pazarında yapılan alım-satımlarda araç değerinin korunması büyük önem taşırken, listeye giren bazı modeller sahiplerini büyük hayal kırıklığına uğratıyor.
İşte değer kaybı oranı yüksek olan otomobiller:
DEĞER KAYBI EN YÜKSEK ARAÇLAR
Jaguar I-PACE
BMW 7 Series
Tesla Model S
INFINITI QX80
Maserati Ghibli
BMW 5 Series
Nissan LEAF
Maserati Levante
Tesla Model X
Cadillac Escalade ESV
Land Rover Range Rover
Audi A8 L
BMW 5 Series
Audi Q7
INFINITI QX60
Cadillac Escalade
Audi A6
Land Rover Discovery
Mercedes-Benz S-Class
Audi A7
Tesla Model Y
Lincoln Navigator L
Porsche Taycan
Nissan Armada
Ford Expedition MAX