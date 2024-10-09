Deha Tuzcu kimdir, ne yaptı? Discord Deha Tuzcu olayı nedir? Sosyal medya fenomeni Deha Tuzcu'nun Discord’da kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu iddia edildi. Peki, Deha Tuzcu kimdir, kaç yaşında? Discord Deha Tuzcu olayı nedir? İşte bilgiler...

Yağmur Dinç

Sosyal medyanın gündeminde olan isimlerden biri de Deha Tuzcu.

Taciz ve istismar iddiaları ile gündeme gelen Tuzcu, Discord ve Omegle gibi platformlarda yayın yapıyor.

Aynı zamanda havacılık ve uzay mühendisliği öğrencisi olan Tuzcu, sosyal medyada da bir kariyere sahip.

Peki, Deha Tuzcu kimdir? Deha Tuzcu olayı nedir? İşte detaylar...

DEHA TUZCU KİMDİR

Deha Tuzcu, İstanbul doğumlu 21 yaşında bir sosyal medya fenomenidir. Eğitimini havacılık ve uzay mühendisliği alanında sürdürmektedir.

Discord ve Omegle gibi platformlarda yaptığı yayınlarla bilinen Tuzcu, aynı zamanda rap müzikle ilgilenmektedir.

Sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Tuzcu, içeriklerinde spor ve eğlence odaklı konulara yer vermektedir.

DEHA TUZCU OLAYI

İddialara göre, Tuzcu’nun adı Discord üzerinden gerçekleşen istismar ve şantaj olaylarıyla anılmakta; bu olaylar arasında 18 yaş altı çocukların zorbalık ve istismara maruz kaldığı ileri sürülmektedir.

Ayrıca, Tuzcu’nun "Katana" adlı şarkısı, 2020 yılında sokakta yürürken, tanımadığı cani Can Göktuğ Boz tarafından katanayla öldürülen Başak Cengiz'i hatırlatmasıyla tartışmalara konu olmaktadır.

Deha Tuzcu, Discord sahibi olduğu iddia edilen kanalda şantaj, tehdit ve şiddet suçları işlenmesi ile gündemde yer almaktadır.