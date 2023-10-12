Demir Kubbe nedir ve nasıl çalışır? Demir Kubbe hava savunma sistemi hangi ülkelerde var? İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe hakkında aramalar hız kazandı. Demir Kubbe'nin hangi ülkelerde bulunduğu ve teknik özellikleri araştırılıyor. İşte Demir Kubbe hakkında merak edilenler..

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İzzettin El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunuyla birikte İsrail'in hava savunma sistemi 'Demir Kubbe' gündeme geldi.

Atılan roketleri havada imha etmesiyle bilinen Demir Kubbe hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome), son İsrail-Filistin çatışmasında atılan füze ve roketleri başarılı bir biçimde önleyebilse de yoğun roket atışına maruz kalması ve operasyonel olarak kısıtlı olması nedeniyle zorlandı.

Peki, Demir Kubbe nedir ve nasıl çalışır? Demir Kubbe hava savunma sistemini hangi ülkeler kullanıyor? İşte yanıtı..

Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır?

Demir Kubbe hava savunma sistemi, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiş, taşınabilir bir hava savunma sistemidir.

Düzenek, 4 kilometre ila 70 kilometre uzaklıktan ateşlenen ve yörüngesi, İsrail'in yaşam merkezinin dışına çıkartılacak olan kısa menzilli roketleri ve top mermilerini durdurmak ve imha etmek için tasarlanmıştır.

Demir Kubbe İsrail'in, gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu bir hava savunma sistemidir.

Sistem, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip 155 mm topçu mermilerine karşı koymak için tasarlanmıştır.

Demir Kubbe hangi ülkelerde var?

Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi başta İsrail olmak üzere; ABD, Azerbaycan ve Romanya ülkelerinin orduları tarafından kullanılmak üzere satışı yapıldığı bilgisi mevcuttur.

Fakat Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi'nin İsrail ve ABD dışında herhangi bir ülkeye teslimi yapılmamıştır.

Bu yüzden Demir Kubbe hava savunma sistemi sadece İsrail ve ABD tarafından kullanılabilmektedir.