Deneyen tuzu bırakıyor! Yeşil eriğe tek dökmeniz gereken... Genellikle tuzlayarak tüketilen yeşil erik, pek alışkın olunmayan ancak deneyenlerin vazgeçemediği bir lezzete kavuşuyor. İşte tek yapmanız gereken...

Kütür kütür, sulu, ekşimsi bir yeşil eriğe hayır diyecek insan sayısı çok azdır.

Yaz aylarının baş tacı meyvesi yeşil erik, tezgahlardan yerini aldı.

Sağlığa sınırsız faydaları olan erik, genellikle tuz dökülerek tüketiliyor.

Cilt sağlığı, kemik sağlığı, sindirim sistemi ve bağışıklığa şifa olan erik, tuzlayarak yenildiğinde istenmeyen ödemlere sebep verebiliyor.

Peki, tuz yerine ne dökebilirsiniz? İşte hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli erik yemenin sırrı...

Kuru nane

Yeşil erikleri iyice yıkayın ve buzdolabında bekletin.

Ardından 1 tutam naneyi üstüne serpin ve karışmasını sağlayın.

Kuru nanenin sulu erikle birleşimi hem sizi ferahlatacak hem de damaklarınızı şenlendirecek.

Aynı zamanda eriğin asit miktarını da dengeleyecektir.