Deniz ulaşımına lodos engeli! İstanbul, Bursa vapur seferleri iptal mi? 11 Mart hangi seferler yapılmayacak? Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul ve Bursa’da deniz ulaşımına bazı seferler iptal edildi. Vatandaşlar, hangi seferlerin yapılmayacağını araştırıyor. İşte iptal edilen vapur ve deniz otobüsü seferleri…

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları seferlerinin bazılarının, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul’daki lodos etkisi, vapur seferlerine de yansıdı. Bu nedenle bazı vapur seferleri de yapılamayacak.

Kaşıya geçmek için deniz ulaşımını kullanan ve deniz otobüsüyle yolculuk yapacak olan vatandaşlar, hangi seferlerin iptal edildiğini araştırıyor.

İptal edilen seferler ile ilgili İDO, BUDO ve Şehir Hatları internet sitesinden duyuru yaptı. İşte iptal edilen seferler…

BUDO iptal edilen seferler

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), Bursa-İstanbul arasındaki 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 08.00 ila 15.25 arasındaki 10 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO iptal edilen seferler

İDO'dan yapılan açıklamada ise; Bandırma-Yenikapı-Kadıköy saat 08:30, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma saat 12:00 seferi iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları iptal edilen seferler

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Maltepe-Adalar seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.