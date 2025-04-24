Deprem bildirimi nasıl açılır? Android ve iOS telefonlarda deprem uyarı sistemi

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İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 3.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremler, şehirdeki vatandaşları tedirgin etti.

Depremler sonrası birçok kişi, meydana gelecek sarsıntılara karşı nasıl hazırlıklı olabileceklerini sorgulamaya başladı.

Bununla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de deprem uyarı sistemi oldu. Peki, deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır? Telefonda deprem bildirimi nasıl açılır?

DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Deprem uyarı sistemi, deprem anında yer kabuğunda meydana gelen ilk dalgaları tespit ederek, kullanıcıları saniyeler içinde uyaran bir teknoloji olarak tanımlanabilir.

Sistem, depremle ilgili verileri toplayan istasyonlar aracılığıyla anında uyarı yapar. Bu istasyonlar, sismik hareketleri algılar ve sistem, bu bilgileri telefonlara, televizyonlara veya diğer dijital cihazlara ileterek, kullanıcılara önceden uyarı sağlar.

Bu uyarılar, depremin büyüklüğüne göre farklı türde bildirimler (sesli, titreşimli veya ekran uyarısı) şeklinde yapılabilir.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin.

Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın. Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları'na dokunun. Açılan ekranda, "Deprem Uyarıları" seçeneğini aktif hale getirin.

IPHONE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR

Ayarlar uygulamasına girin.

Bildirim sekmesine gidin.

Sayfanın en altında yer alan 'Hayati Uyarı Bildirimi” seçeneğini aktif hale getirin.