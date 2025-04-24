Deprem çantası nasıl hazırlanır? İçinde neler olmalı?

Hüseyin Topuz

Olası bir deprem anında en büyük ihtiyaçlardan biri, doğru şekilde hazırlanmış bir deprem çantasıdır.

Uzmanlar, her evde mutlaka bir afet çantası bulunması gerektiğini vurgularken, bu çantanın içeriğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Hazırlanacak çanta, hem bireyin hem de ailesinin acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır.

Peki, deprem çantasında neler olmalı? İşte adım adım deprem çantası hazırlama rehberi…

Deprem Çantasında Neler Olmalı?

Uzmanlara göre ideal bir deprem çantasında şu malzemeler mutlaka yer almalı:

- Su: Kişi başı günlük en az 1 litre olacak şekilde 3 günlük su stoku.

- Bozulmayan, pratik tüketilebilen konserve, kuru meyve, bisküvi gibi yiyecekler.

- İlk yardım malzemeleri: Bandaj, gazlı bez, yara bandı, makas, antiseptik solüsyon, ağrı kesici gibi temel malzemeler.

- Hijyen ürünleri: Islak mendil, tuvalet kağıdı, sabun, dezenfektan, kadın hijyen ürünleri.

- El feneri ve yedek piller

- Radyo (tercihen pilli veya şarj edilebilir)

- Yedek kıyafet ve iç çamaşırı

- Battaniye veya termal örtü

- Düdük

- Çok amaçlı çakı veya alet çantası

- Kimlik fotokopileri, önemli evraklar (su geçirmez poşette)

- Bir miktar nakit para

- Varsa sürekli kullanılan ilaçlar