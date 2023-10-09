Deprem felaketi kapıda! Son 48 saat… Herkes dua ediyor Daha önce ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş deprem felaketini tahmin ettiği öne sürülen deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni deprem açıklaması geldi. 48 saat kaldı. Herkes panik içinde…

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Hollandalı deprem bilimci Frank Hoogerbeets, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi tahminiyle herkesi şaşırtmıştı.

Bu deprem felaketini önceden tahmin ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Hoogerbeets, bu kez yeni bir felaket için uyarıda bulundu.

Hoogerbeets, Pakistan'da büyük bir depremin yaklaşmakta olduğunu ve bu depremin 48 saat içinde gerçekleşebileceğini iddia etti.

Tahminlerini yaparken ülkedeki fay hatlarının elektrik akışını incelediğini belirten Hoogerbeets, bu analizler sonucu böyle bir sonuca vardığını ifade etti.

Halk panik halinde!

Hollandalı bilimcinin bu açıklamaları Pakistan'da büyük bir endişe ve panik havasına yol açtı. Pakistan Meteoroloji Dairesi ise şu ana kadar Hoogerbeets'in iddialarına resmi bir yanıt vermedi.

Frank Hoogerbeets kimdir?

Frank Hoogerbeets, güneş sistemi ve gezegen hareketleri üzerinden depremleri tahmin eden bir Avustralyalı araştırmacıdır.

Avustralya'nın en iyi gökbilimcileri listesinde üst sıralarda yer alan Hoogerbeets, 2002 yılında "Ditrianum” adlı web sitesini kurarak deprem tahminleri ve güneş aktiviteleri hakkında bilgi paylaşmaya başladı.

Twitter hesabında 1 milyon 300 binden fazla takipçisi bulunuyor. Gezegenlerin ve güneş sisteminin aktivitelerini inceleyerek deprem riski taşıyan bölgeler hakkında uyarılarda bulunuyor.