Deprem illeri seçim sonuçları 2023! Hatay Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları... Depremden büyük hasar alan Hatay'da seçim sonucu ve ilçelere göre oy oranları merak ediliyor. Seçim güncel sonuçları ENSONHABER'de...

14 Mayıs Pazar günü, saat 08.00-17.00 arasında milyonlarca seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek. Oy kullanma saatinin sona ermesinin ardından gözler sandıklarda olacak. Deprem bölgelerindeki oy oranları özellikle merak ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti başta olmak üzere birçok partiden seçeme sahip olan Hatay için de seçim sonuçları yakından takip edilecek. Depremde maddi manevi büyük hasar alan Hatay'da " 2023 Hatay Seçim Sonuçları" hakkında aramalar yapılacak. Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen,‎ Defne, Dörtyol‎, Erzin,‎ Hassa,‎ İskenderun,‎ Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı,‎ Samandağ‎ ve Yayladağı ilçelerinde oy sonuçları netleşecek. Peki, Hatay seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları 2023! Hatay 2023 oy sonuçları açıklandı mı? Hatay'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacak. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitmesinin ardından 21.00 itibarıyla seçim yayınları serbest olacak. Hatay seçim sonuçları ve oy oranları açıklandıkça haberimiz güncellenecektir.