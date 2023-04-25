Deprem mi oldu? 25 Nisan Salı nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi... Bugün 25 Nisan'da nerede deprem olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş ve 10 ilimizde yaşanan şiddetli depremler sonrası bugün Kandilli ve AFAD sayfaları sorgulanıyor. Yaşanan depremlerde toplam 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti. Peki 25 Nisan günü nerede deprem oldu? İşte son depremler...

25 Nisan 2023 Salı gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin gibi pek çok ilde hissedilen depremler vatandaşları endişelendirmişti. Peki bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

25 Nisan'da nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 25 Nisan'da belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Gün içinde pek çok sallantı meydana gelirken; Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı.

Son olarak Kandilli verilerine göre Malatya 2.2 ile sallandı. Malatya da 3.4 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 25 Nisan 2023 deprem verileri:

25 Nisan 2023 AFAD deprem verileri: