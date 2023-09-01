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Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.. Abone Olun

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen tüm depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman oldu? İşte son depremler listesi..

ensonhaber.com AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen bütün depremler hakkında bilgileri vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından ülkemizde binlerce artçı deprem meydana geldi. Meydana gelen depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Son günlerde ülkemizin farklı bölgelerinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bu depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini sık sık ziyaret ediyor. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİ

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