Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen tüm depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman oldu? İşte son depremler listesi..

Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen bütün depremler hakkında bilgileri paylaşmaya devam ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından ülkemizde binlerce artçı deprem meydana geldi. Meydana gelen depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİ