Deprem mi oldu? Son dakika 11 Ağustos nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler... Sarsıntı hisseden vatandaşlar, arama motorlarına "deprem mi oldu" sorusunu yöneltiyor. AFAD, anbean son depremler listesini yayımlıyor. Peki, 11 Ağustos Cuma deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...

6 Şubat felatini yaşayan Türkiye, yaraları sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş depreminin üzerinden 6 ay geçerken, artçılar da etkisini göstermeyi sürdürüyor. Deprem bölgesi dışında diğer illerdeki vatandaşlar dahi, en ufak bir sarsıntıda panik oluyor. Son olarak 10 Ağustos Cuma akşamı, Malatya'da 5.3 büyüklüğünde ciddi bir deprem meydana geldi. Deprem ülke gündeminde düşmezken, "deprem mi oldu" sorusu yüz binler tarafından araştırılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, nerede? AFAD son depremler listesi 2023! Son depremler 11 Ağustos 2023 AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ