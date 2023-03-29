Deprem sonrası felaketin izi böyle görüntülendi! Fay hattının bıraktığı tahribat korkuttu Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin Hatay'ın kıyı şeridinde yol açtığı tahribat, su altı kameralarıyla kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

AA

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye yürekleri yakan bir felaketle sarsıldı. Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili etkileyen deprem, binlerce insanın kaybına neden oldu.

Binlerce insan hayatını kaybederken, bölgeye yardımlar yağdı. Evsiz kalanlar için çadır kentler kuruldu.

Hala daha bölgeye yardımlar gitmeye ve depremzedelere yardım edilmeye devam ediliyor.

Asrın felaketine dair detaylar her geçen gün ortaya çıkarken, oluşturduğu tahribat ise gözler önüne serildi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, depremlerin kıyıdaki etkilerini gözlemlemek için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının desteğiyle çalışma başlattı.

Dalış yapıldı, tahribat ortaya çıktı

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Keldağ Dalış Merkezi eğitmeni Mahmut İğde’nin de yer aldığı ekip, afetin izlerini görmek için Samandağ açıklarından başlayıp İskenderun Körfezi’ne kadar birçok noktada dalış yaptı.

Kıyı şeridinde birçok alandan kopan kaya parçalarını saptayan Ceylan ve beraberindekiler, depremlerde yıkılan Arsuz Oteli’nin kıyısındaki dere yatağında fay hattının oluşturduğu tahribatı da görüntüledi.

Ekibin, İskenderun ilçesindeki su altı çekimleri sırasında da balıkçı barınağının parçalanan ve büyük kısmı çöken mendireği kaydedildi. Ekip, İskenderun Limanı bölgesinde ise kıyı şeridinin bazı bölümlerinin yaklaşık 1 metre çöktüğünü gözlemledi.

Tahsin Ceylan, böyle bir ekiple çalışma yürütmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına katkılarından dolayı teşekkür eden Ceylan, “Denizdeki tahribat, karadaki kadar değil ancak deprem su altını da etkilemiş.” dedi.

Dalış eğitmeni Mahmut İğde ise afetin su altındaki etkilerini görüntülemek için dalış yaptıklarını belirterek, “Bu dalışlarda Kel Dağı bölgesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık ancak Arsuz ve İskenderun bölgelerinde depremin su altındaki izleri fazlaydı. İskenderun Balıkçı Barınağı ve kıyı şeridinin depremde yaklaşık 1 metre çöktüğünü görüntüledik.” diye konuştu.

İğde, depremin yaralarının sarılmasının ardından kent turizmine katkı sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.