Depremde en güvenli illeri açıkladı! Prof. Dr. Ahmet Ercan'a göre yıkıcı depreme karşı en güvenli 21 şehir Prof. Dr. Ahmet Ercan yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli 21 şehrini açıkladı. Ahmet Ercan'ın bu paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketlerinin ardından deprem yorumları ile en çok dikkat çeken isimler arasında Prof. Dr. Ahmet Ercan'da yer alıyor.

Katıldığı televizyon programlarında yaptığı deprem yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Ahmet Ercan açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan son olarak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Prof. Ahmet Ercan, yıkıcı depreme karşı Türkiye'nin en güvenli 21 ilini açıkladı.

Ahmet Ercan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara."

Ahmet Ercan'ın açıkladığı güvenli illerin çoğunlukla Karadeniz illeri olması dikkatlerden kaçmadı.

Ahmet Ercan kimdir?

Ahmet Ercan 15 Mart 1948 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. Selanik kökenli olan Ahmet Ercan 1960 yılında başladığı Nazilli Ortaokulu'nu 1963 yılında tamamladı.

Lise eğitimini Nazilli Lisesi'nde tamamlayan Ahmet Ercan 1966 yılında Nazilli Lisesi'nden mezun olmuştur.

Ahmet Ercan 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Ahmet Ercan üniversiteyi bitirdikten sonra 1970 yılında ABD'de bulunan Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladı. Yüksek lisans eğitimini, 1973 yılında tamamlayarak mezun oldu.

Ahmet Ercan 1975'te Colorado School of Mines'da doktora eğitimini tamamladı. 1980 yılında ise Massachusetts Institute of Technology'de post doktora uzmanlığını tamamladı.

1975 yılından bugüne İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde, 2011 yılından beri ise Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Ahmet Ercan'ın 17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı bulunmaktadır.