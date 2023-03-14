Depremden korkan yüz emojisi dikkat çekti! WhatsApp'a yeni yüklenen 21 emoji ve anlamı

Emojiler, günlük hayatımızın bir parçası haline geldi.
Mesajların olmazsa olmazı haline gelen emojiler, minik yüz ifadeleri ve simgelerden oluşuyor.
Emojiler iletişim kurmada öyle etkili ki, bazı mesajlar emojisiz gönderildiğinde yanlış anlaşılmalara bile sebep olabiliyor.
Öyle ki, sanal dünyada kullanıcıların duygularını kelimeler kullanmadan ifade etmelerini sağlayan emojiler, her yıl 17 Temmuz tarihinde kutlanmaktadır.
WhatsApp'ın "2.23.5.13" numaralı Android beta sürümü, kullanıcılara sohbetlerinde kullanabilecekleri yeni emojiler getirdi.
WhatsApp'ın yeni emojileri
WhatsApp'a 21 yeni emoji eklendi, 8 mevcut emojide de düzenlemeler yapıldı.
Yeni emojiler arasında pembe, açık mavi ve gri kalpler, zencefil, Wi-Fi, kuş, deniz anası, kaz, titreyen yüz ve el ile dur işareti gibi emojiler de yer aldı.
Android için kullanıma sunulan emojiler henüz İOS sürümü için güncellenmedi.
Depremden esinlenilen emoji
Sallanan Yüz emojisi, dış kuvvetlerden (depremler veya yüksek sesler gibi) veya iç duygulardan (şok, inançsızlık veya heyecan gibi) kaynaklanan fiziksel sarsıntıyı ifade etmek için kullanılabilir.