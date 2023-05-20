Depremzede yol parası başvurusu 2023! Oy için yol parası nasıl, nereden alınır? Oy kullanmak için ikametlerine dönecek olan depremzede vatandaşların yol masrafı karşılanıyor. Peki, depremzede yol parası ne kadar? Depremzede yol parası nasıl alınır, şartları nelerdir? İşte başvuru detayları...

6 Şubat depreminden etkilenen binlerce vatandaş, geçici süre ile başka illerde ikamet ediyor. Aynı zamanda seçim sürecinde olan ülkemizde oy kullanmak için 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gidilecek. İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD Başkanlığı 81 il valiliğine afetzedeler için genelge gönderdi. Genelgeye göre, afet bölgesinden geçici yaşadıkları yerlere gidiş dönüş yapmak isteyenlerin masrafları karşılanacak. Oy kullanacak olan depremzedelerin ikametlerine dönüş masrafı, devlet tarafından ödenecek. Peki, depremzede yol parası nasıl alınır? Oy için yol parası ne kadar? İşte başvuru şartları ve yol ücreti... Başvurular AFAD'a Depremzede vatandaşların yol masrafı ödemesinden faydalanması için AFAD'a başvuru yapması yeterlidir. Yol Masraf Belgesi talep eden depremzedeler "tahliye.afad.gov.tr" adresinden sisteme girebilecek. Depremzede yol parası nasıl alınır? Tahliye ve geri dönüşler konusunda AFAD müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin de bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkânları ile bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek, yapılacak ödemelerin depremzede vatandaşların TC Kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak. Çıkış illerindeki tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarına müracaat yapamadan afet bölgesindeki merkezlere ulaşan afetzedelere de gerekli kolaylıklar sağlanarak talepleri halinde yol masraf tutarları karşılanacak.