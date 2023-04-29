Derbi için nefesler tutuldu! Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray derbi maçı futbol severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak derbide Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a misafir olacak. Peki Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda? İşte maçın saati ve merak edilenler...

Galatasaray Beşiktaş derbisi yakından takip ediliyor. Hafta içinde yaşanan hakem konusundaki tartışmalarla derbinin gergin geçmesi beklense de mücadelenin sonucu merak ediliyor. Matematiksel olarak Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı halen sürüyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçının 30 Nisan Pazar gününde saat 19:00'da oynanması bekleniyor. Heyecanlı maç, beIN SPORTS 1 üzerinden canlı şekilde yayınlanacak. Beşiktaş'ta derbi öncesinde önemli olarak ifade edilen iki eksik bulunuyor. Tayyip Talha, Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Bunun üzerine Ghezzal da sakatlık yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş ise, Galatasaray karşısında son haftaların iyi iş çıkaran oyuncuları Aboubakar, Cenk ve Redmond'a güven duyuyor.