Derbi sonrası zirve yarışı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin puanı kaç oldu? Süper Lig güncel puan durumu Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası puanlar yeniden şekillendi. Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası zirve yarışı kızıştı. Futbolseverler güncel puan durumunu merak ediyor. Peki Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puanı kaç oldu? İşte güncel Süper Lig 32. hafta puan durumu...

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında şampiyonluk yarışı devam ediyor. Üç büyük takım arasındaki puan farkı giderek daralıyor. Bu hafta gerçekleşen Beşiktaş - Galatasray derbisi, puan durumunu yeniden şekillendirdi. Güncel puan durumu gündemde yerini aldı. Beşiktaş, Galatasaray’ı 3-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Bununla birlikte siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi 10’a çıktı. Derbi maçıyla Beşiktaş, şampiyonluğa bir adım daha atarken, Fenerbahçe ve Galatasaray puan farkı ise 3’e düştü. Daralan puan farklarının ardından takımların güncel puan durumları araştırılmaya başladı. Sarı-kırmızılılar 70 puanla liderliğini koruyor. İşte Süper Lig güncel puan durumu… Süper Lig puan durumu